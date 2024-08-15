Киев • УНН
В Павлограде Днепропетровской области после взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний мужчина, который сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Павлограде Днепропетровской области 21-летний мужчина получил ранения в результате взрыва, после которого произошел пожар в нежилом здании. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Громко было в Павлограде. После взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний парень. Он в больнице в состоянии средней тяжести
По его словам, детали сейчас уточняются. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры для ликвидации последствий.
Как ранее сообщало "Суспільне" в Павлограде до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.
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