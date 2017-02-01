В парламенте Нидерландов зарегистрировали предложение о ратификации СА Украины с ЕС

Соответствующее законодательное предложение было зарегистрировано 27 января 2017 года под названием "Регулирование вступления в силу закона от 8 июля 2015 года об утверждении заключенного в Брюсселе 27 июня 2014 года Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной".

В приложениях к предложению приложены документы, обращение короля Виллема-Александра, законодательное предложение, пояснительная записка к нему и вывод Государственного совета.

Соответствующая инициатива должна быть поддержана Сенатом, Первой палатой.

Как сообщал УНН, 19 января во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает, что Нидерланды в ближайшее время ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.