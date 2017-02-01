В парламенті Нідерландів зареєстрували пропозицію щодо ратифікації УА України з ЄС

Відповідна законодавча пропозиція була зареєстрована 27 січня 2017 під назвою "Регулювання вступу в силу закону від 8 липня 2015 року про затвердження укладеної в Брюсселі 27 червня 2014 Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною".

У додатках до пропозиції додані документи, а саме звернення короля Віллема-Александра, законодавча пропозиція, пояснювальна записка до неї та висновок Державної ради.

Відповідна ініціатива має бути підтримана Сенатом, так Першою палатою.

Як повідомляв УНН, 19 січня під час зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна очікує, що Нідерланди найближчим часом ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.