В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены
Киев • УНН
Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.
26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двоих, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, пишет УНН.
По словам главы МВД, нападению подверглись туристы, погибший был гражданином Германии.
Министр подтвердил информацию агентства AFP, что нападавший был вооружен ножом и кричал "Аллаху акбар".
Как пишет ВВС, сначала мужчина ударил одного человека ножом, а затем попытался наброситься на других прохожих с молотком.
Полицейские обезвредили его с помощью электрошокера.
При задержании он заявил полиции, что расстроен из-за гибели мусульман в Афганистане и Палестине, а также из-за ситуации в секторе Газа.
Задержанный находился под наблюдением французских служб безопасности и был осужден в 2016 году за подготовку нападений. Известно, что он страдал психическими расстройствами, сообщил министр внутренних дел.
Французская газета Le Monde сообщает, что он родился в 1997 году, в 2018 году был приговорен к четырем годам лишения свободы.
У станции метро "Бир-Акейм" продолжается полицейская операция, власти призывают граждан не появляться в этом районе.
Антитеррористическая прокуратура заявила о начале расследования.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн высказала слова сочувствия пострадавшим и поблагодарила службы экстренной помощи за их реакцию.
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены
Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.
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