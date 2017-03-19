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В.Парасюк должен нести ответственность за хулиганские действия - глава МВД

В.Парасюк должен нести ответственность за хулиганские действия - глава МВД

Киев • УНН

 • 17250 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Неприкосновенность народного депутата не может помешать ответственности за хулиганские поступки, а действиям нардепа Владимира Парасюка должна быть дана правовая оценка. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Мы имели ситуацию, когда группа самонадеянно молодых людей во главе с народным депутатом приняли решение противостоять полиции. И я считаю, что это самая большая проблема, когда кто-то присвоил себе право не подчиняться законам и применять силу", - прокомментировал министр инцидент с участием В.Парасюка, который состоялся 14 марта на въезде в Славянск.

А.Аваков назвал действия народного депутата недопустимыми. По его мнению, они должны получить соответствующую оценку, ведь иначе возникает опасная для общества ситуация.

"Если общество с этим мирится, если полиция с этим мирится, то возникает ситуация, когда обществу не нужна полиция, обществу не нужен порядок, а нужен "матрос Железняк" в лице господина Парасюка или Семенченко. Но давайте определимся - закон поддерживается силами правопорядка, уполномоченные государством, или же время от времени на улице будет выходить новоявленный отец Махно ... который будет говорить, что у него есть мандаты и он тут закон", - сказал глава МВД.

Он подчеркнул, что "неприкосновенность нардепа имеет политический характер: он не должен привлекаться к ответственности по фактам его политической деятельности, а не по факту его хулиганских действий".

"Приведу пример: в Соединенных Штатах и ​​конгрессменов, и сенаторов арестовывают, их доставляют в полицейские участки, когда они, например, перекрывают дорогу, иногда и в наручниках, там уже устанавливают личность и после проведения определенной процедуры отпускают. И все знают, что эта процедура может быть к ним применена", - отметил А.Аваков.

Он подчеркнул, что "монополистом в применении силы должно быть государство".

"Если же правоохранник применил силу неадекватно, то его следует привлечь к ответственности. Но брать на себя роль судьи, иногда в нетрезвом состоянии, народный депутат не имеет права", - сказал А.Аваков.

Как сообщал УНН, 14 марта в районе Славянска активисты блокады оккупированных территорий во главе с нардепом Владимиром Парасюком совершили нападение на сотрудников полиции и прорвались через блокпост.

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