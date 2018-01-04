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В ЮАР поезд сошел с рельс, есть погибшие

Киев • УНН

 • 8914 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. По крайней мере четыре человека погибли в результате аварии, которая произошла в ЮАР в четверг, когда пассажирский поезд сошел с рельсов, зацепив грузовик. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники среди работников экстренной медицинской помощи, передает УНН.

В ЮАР поезд сошел с рельс, есть погибшие

"Четверо погибших, несколько пострадавших в Южной Африке после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в грузовик, после чего тот взорвался и загорелся", - сообщает издание.

Отметим, ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала о менее 100 пострадавших в результате инцидента.

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"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", - сообщила служба в Twitter.

Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.

JUST IN: Four dead, several injured in South Africa after passenger train derails , crashes into truck and bursts into flames - emergency services pic.twitter.com/HCNPWgmkgi

- Reuters World (@ReutersWorld) 4 января 2018

ER24, and other services, on scene of a train accident between Hennenman and Kroonstad, FS. Initial reports of approximately 100 patients. Further updates to follow. @ewnupdates @eNCA @ OFMNews9497 @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @JacaNews

- ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ ER24EMS) 4 января 2018

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