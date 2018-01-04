В ПАР потяг зійшов з рейок, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Принаймні четверо людей загинуло в результаті аварії, яка сталася в ПАР у четвер, коли пасажирський потяг зійшов з рейок, зачепивши вантажівку. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на джерела серед працівників екстреної медичної допомоги, передає УНН.
“Четверо загиблих, декілька постраждалих в Південній Африці після того, як пасажирський потяг зійшов з рейок, врізався у вантажівку, після чого вибухнув і загорівся”, — повідомляє видання.
Зазначимо, раніше служба екстреної медичної допомоги ER24 повідомляла про принаймні 100 постраждалих в результаті інциденту.
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“ER24 та інші служби прибули на місце, де стався інцидент з поїздом. За попередніми даними, близько 100 людей постраждали”, — повідомила служба у Twitter.
Інцидент стався в четвер між населеними пунктами Хенненман (Hennenman) і Крунстадт (Kroonstad). За даними видання Enca, аварія сталася за участю поїзда і двох автомобілів, в тому числі вантажного.
JUST IN: Four dead, several injured in South Africa after passenger train derails, crashes into truck and bursts into flames - emergency services pic.twitter.com/HCNPWgmkgi— Reuters World (@ReutersWorld) 4 січня 2018 р.
ER24, and other services, on scene of a train accident between Hennenman and Kroonstad, FS. Initial reports of approximately 100 patients. Further updates to follow. @ewnupdates @eNCA @OFMNews9497 @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @JacaNews— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 4 січня 2018 р.