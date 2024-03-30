В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

В освобожденной Макеевке на Луганщине еще остаются восемь местных жителей. Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

"В освобожденной Макеевке на Луганщине еще остаются восемь местных жителей. Их каждый раз уговаривают эвакуироваться", - написал Лысогор.

В сюжете телеканала FREEДОМ отмечается, что раз в неделю полицейские, рискуя своим жизнями, привозят в Макеевку гуманитарную помощь.

Правоохранитель отметил, что ситуация в Макеевке тяжелая. Люди каждый день, каждый час находятся в опасности, много разрушений, на окраинах села слышны постоянно взрывы.

Один из жителей Макеевки Алексей продолжает оставаться там с пожилой мамой из-за того, что у них большое хозяйство. Несколько десятков коров и коз. Они не хотят бросать животных несмотря на постоянные обстрелы.

Дополнение

На Луганщине оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации.