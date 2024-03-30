В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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luhanskЛуганск
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  127691 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  127281 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  129688 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  268203 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135871 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134291 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153555 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143195 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145336 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153405 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  268203 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  639604 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  598553 просмотра

В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

Восемь местных жителей до сих пор живут в освобожденном селе Макеевка в Луганской области, Украина, несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия, поскольку они отказываются эвакуироваться.

Война •   •  5298 просмотра
В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

русская православная церковь московского патриархата, подконтрольная кремлю организация, провела собор и приняла идеологический документ, который связывает воедино кремлевские нарративы для формирования более широкой националистической идеологии вокруг войны в Украине.

Война •   •  5074 просмотра
рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

Папа Франциск пропустил традиционную процессию в Страстную пятницу в римском Колизее из-за проблем со здоровьем, вместо этого наблюдал за событием из дома.

Новости Мира •   •  6789 просмотра
Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

Российские оккупанты понесли значительные потери военной техники после удара в треугольнике Кальчик-Македоновка-Аспаново вблизи оккупированного Мариуполя.

Война •   •  14158 просмотра
После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

Оккупанты на левобережье в Херсонской области решились на 3 штурма, но отошли с потерями - Силы обороны Юга

В Херсонской области российские войска предприняли три неудачные попытки штурма левого берега Днепра, понесли потери и отступили на исходные позиции.

Война •   •  13344 просмотра
Оккупанты на левобережье в Херсонской области решились на 3 штурма, но отошли с потерями - Силы обороны Юга

На выплаты военным в этом году выделено 70% бюджета Минобороны - замминистра

В 2024 году на выплаты военнослужащим выделено 862,6 млрд грн, что составляет 70% бюджета Минобороны.

Война •   •  18550 просмотра
На выплаты военным в этом году выделено 70% бюджета Минобороны - замминистра

Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

Бензиновые авто в Украине - какие автомобили являются самыми популярными и за счет каких факторов.

Новости Бизнеса •   •  10554 просмотра
Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

Более 20% оборонного бюджета выделяется на закупку вооружения и военной техники.

Война •   •  17963 просмотра
"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

Бомба УМПБ Д-30 СН, которую россия применила против Харькова, имеет дальность полета 70-80 км, запускается с самолетов Су-34 или Су-35, но противодействие им есть.

Война •   •  17831 просмотра
Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP

Украина может провести ограниченные наступательные операции, но нуждается в большем количестве оружия, чтобы вытеснить российских оккупантов, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Война •   •  19751 просмотра
Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP