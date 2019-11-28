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У образовательного омбудсмена рассказали, как написать заявление о буллинге

У образовательного омбудсмена рассказали, как написать заявление о буллинге

Киев  •  УНН

 • 49318 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Если родители узнали о буллинге ребенка - они могут обратиться в администрацию учебного заведения с заявлением. О том, как правильно его написать, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заявление о буллинге должно быть оформлено в письменной форме, на государственном языке, с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, адрес проживания, контактный телефон", - написал Горбачев.

Так, в заявлении должно быть: развернутое описание фактов буллинга (отделяйте их от эмоций) ваш статус: пострадавший, представитель пострадавшего или свидетель буллинга) развернутое изложение фактов буллинга; продолжительность буллинга; дата подачи заявления; личная подпись.

В частности, заявления, не содержащие подробной информации - не рассматриваются.

Так, заявление должно быть зарегистрировано в учебном заведении. Стоит написать заявление в двух экземплярах (или сделать ксерокопию). После ее регистрации в учреждении, на одном экземпляре работник школы должен поставить входящий номер и дату заявления, и отдать его родителям. Другой экземпляр остается в учебном заведении. Так родители в любой момент докажут факт обращения к руководителю.

Отмечается, что порядок подачи и рассмотрения заявлений о случаях буллинга должно быть размещено на сайте учебного заведения: это требование части 2 статьи 30 Закона Украины "Об образовании".

Если у школы нет сайта, можно использовать другие сайты и указать руководству школы на обязательность размещения такой информации.

"Руководитель должен рассмотреть ваше заявление о случае буллинга, выдать письменный приказ о проведении расследования, в котором определить уполномоченных лиц и создать комиссию по рассмотрению случая буллинга. В состав комиссии могут входить педагогические работники, психолог и социальный работник, родители потерпевшего и родители буллера, руководитель учебного заведения, другие заинтересованные лица", - пишет омбудсмен.

После этого, созданная комиссия проводит расследование. И если комиссия признала факт буллинга, то руководитель учебного заведения обязан сообщить об этом уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины и Службу по делам детей.

Так, если руководитель заведения не сообщит полиции о факте травли, ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 850 до 1700 грн) или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до двадцати процентов заработка.

Далее, если родители не входят в состав комиссии, руководитель учреждения должен письменно уведомить родителей о признании или непризнании комиссией факта буллинга, а решение комиссии оформить в письменном виде.

Если родителям нужна копия решения - необходимо написать запрос на доступ к публичной информации в соответствии с требованиями Закона Украины "О доступе к публичной информации".

"В случае если комиссия не признала факт буллинга, а вы с этим не согласны, вы имеете право обратиться в органы Национальной полиции с соответствующим заявлением. К нему советуем приложить копии ваших предыдущих заявлений и документов.

Когда руководитель учебного заведения отказывается принимать жалобу о буллинге или не осуществляет необходимых действий для расследования, указанных выше, вы можете обратиться в местное управление образования", - отметил Горбачев.

Так, если по каким-то причинам вы не желаете обращаться к руководству учебного заведения или управление образования с соответствующим заявлением о буллинге, можно сразу обратиться к Национальной полиции Украины или в Службу по делам детей.

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Если же факты свидетельствуют о том, что ребенок подвергся буллингу со стороны педагога, необходимо подавать заявление в местное управление образования по проверке методов воспитания со стороны педагога и обязательно подать заявление в органы Национальной полиции и Службы по делам детей.

Омбудсмен напомнил, что родителям необходимо обращаться в территориальные подразделения Национальной полиции, если ребенок пожаловался на физическое насилие.

Напомним, до 2024 года в 26 школах из разных областей страны будут внедрять систему по развитию мягких навыков, которая повысит уровень образования и снизит уровень буллинга.

Украинские Национальные Новости

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