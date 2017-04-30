В ОПОРЕ зафиксировали первые нарушения на выборах глав объединенных территориальных общин

Так, в Ровенской области наблюдателя ОПОРЫ не пускали на утреннее заседание на ДВК560563 в с. Мятин, аргументируя это тем, что он должен был зарегистрироваться до начала утреннего заседания, а именно к 7:15. Однако, после сообщения о том, что это является нарушением закона (ч. 5,6 ст. 27 ЗУ “О местных выборах”) и на место будет вызвана полиция, председатель комиссии открыла участок и впустила наблюдателя.

Кроме того, на УИК 56062 в селе Хорупань и УИК 560562 в селе Смордва не начали вести протокол утреннего заседания (ч.4 ст. 77 ЗУ “О местных выборах”).

Также в селах Хорупань и Мятин обнаружено печатную агитацию кандидатов (ч. 11 ст. 60 ЗУ “О местных выборах”).

В селе Бойкима на УИК 560523 молодой человек хотел проголосовать по заграничному паспорту, члены комиссии хотели выдать ему бюллетень, однако после замечаний наблюдателей ОПОРЫ, отказали (ч.2 ст. 3 Закона “О местных выборах”). Как отмечают наблюдатели, избиратель, поспорив на повышенных тонах с головой и наблюдателями, покинул помещение участка, а через несколько минут вернулся с украинским паспортом и заявил, что он всех проверял.

В Харьковской области на выборах в Нововодолажскую объединенную территориальную общину было обнаружено агитацию в день голосования и вероятный подвоз избирателей на участок № 630677.

Как сообщал УНН, сегодня в 19 областях Украины проходят выборы глав объединенных территориальных общин.