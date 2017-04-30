В ОПОРЕ зафиксировали первые нарушения на выборах глав объединенных территориальных общин

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41332 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 101097 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113299 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125850 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145857 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159817 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123235 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138856 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189812 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291263 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10727 просмотра

От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

7 апреля, 17:49 • 10607 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13660 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10253 просмотра

Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

7 апреля, 18:15 • 8988 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188286 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244600 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446223 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399149 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484266 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27804 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27519 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42272 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64589 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71090 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В ОПОРЕ зафиксировали первые нарушения на выборах глав объединенных территориальных общин

Киев • УНН

 • 11191 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения на выборах глав объединенных территориальных общин. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook ОПОРЫ, передает УНН.

В ОПОРЕ зафиксировали первые нарушения на выборах глав объединенных территориальных общин

Так, в Ровенской области наблюдателя ОПОРЫ не пускали на утреннее заседание на ДВК560563 в с. Мятин, аргументируя это тем, что он должен был зарегистрироваться до начала утреннего заседания, а именно к 7:15. Однако, после сообщения о том, что это является нарушением закона (ч. 5,6 ст. 27 ЗУ “О местных выборах”) и на место будет вызвана полиция, председатель комиссии открыла участок и впустила наблюдателя.

Кроме того, на УИК 56062 в селе Хорупань и УИК 560562 в селе Смордва не начали вести протокол утреннего заседания (ч.4 ст. 77 ЗУ “О местных выборах”).

Также в селах Хорупань и Мятин обнаружено печатную агитацию кандидатов (ч. 11 ст. 60 ЗУ “О местных выборах”).

В селе Бойкима на УИК 560523 молодой человек хотел проголосовать по заграничному паспорту, члены комиссии хотели выдать ему бюллетень, однако после замечаний наблюдателей ОПОРЫ, отказали (ч.2 ст. 3 Закона “О местных выборах”). Как отмечают наблюдатели, избиратель, поспорив на повышенных тонах с головой и наблюдателями, покинул помещение участка, а через несколько минут вернулся с украинским паспортом и заявил, что он всех проверял.

В Харьковской области на выборах в Нововодолажскую объединенную территориальную общину было обнаружено агитацию в день голосования и вероятный подвоз избирателей на участок № 630677.

Как сообщал УНН, сегодня в 19 областях Украины проходят выборы глав объединенных территориальных общин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86