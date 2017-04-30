В ОПОРІ зафіксували перші порушення під час виборів голів ОТГ

Так, у Рівненській області спостерігача ОПОРИ не пускали на ранкове засідання на ДВК560563 у с. Мятин, аргументуючи це тим, що він мав зареєструватися до початку ранкового засідання, а саме до 07:15. Однак, після повідомлення про те, що це є порушенням закону (ч. 5,6 ст. 27 ЗУ “Про місцеві вибори”) і що на місце буде викликана поліція, голова комісії відкрила дільницю і впустила спостерігача.

Крім того, на ДВК 56062 у селі Хорупань та ДВК 560562 у селі Смордва не розпочали вести протокол ранкового засідання (ч.4 ст. 77 ЗУ “Про місцеві вибори”).

Також у селах Хорупань та Мятин виявлено друковану агітацію кандидатів (ч. 11 ст. 60 ЗУ “Про місцеві вибори”).

У селі Бойкіма на ДВК 560523 молодий чоловік хотів проголосувати з закордонним паспортом, члени комісії хотіли видати йому бюлетень, однак після зауважень спостерігачів ОПОРИ, відмовили (ч.2 ст. 3 ЗУ “Про місцеві вибори”). Як зазначають спостерігачі, виборець, посперечавшись на підвищених тонах з головою та спостерігачами, залишив приміщення дільниці, а за кілька хвилин повернувся з українським паспортом і заявив, що він усіх перевіряв.

На Харківщині на виборах до Нововодолазької ОТГ було виявлено агітацію у день голосування та ймовірний підвіз виборців на дільницю № 630677.

Як повідомляв УНН, сьогодні у 19 областях України проходять вибори голів ОТГ.