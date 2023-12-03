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В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 06:53  •  22987 просмотра

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Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником

В Старобельске оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая во всех учебных заведениях. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты объяснили, что это чисто украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует.

Цитата

"Вместо этого детей будет поздравлять, в частности, Кыш Бабай из татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганской области.

Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно свезли детей из нашего региона", - сообщил Лысогор.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
В окупованому Старобільську замість Святого Миколая дітей вітатиме Киш Бабай
In occupied Starobilsk, instead of St. Nicholas, Kish Babai will greet children
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