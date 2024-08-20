В оккупированном Мариупольском районе зафиксировали работу ПВО - Андрющенко
Киев • УНН
В северо-западной части Мариупольского района и в Волновахе зафиксирована работа противовоздушной обороны. Таганрог и Ростов предупреждены о возможной угрозе.
В северо-западной части временно оккупированного Мариупольского района и в Волновахе утром фиксировали работу противовоздушной обороны, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, пишет УНН.
Северо-запад Мариупольского района и Волноваха фиксируют работу ПВО. Таганрог и Ростов - приготовиться...
У Маріупольському районі уражено полігон російських окупантів - міськрада15 августа 2024, 08:27 • 23813 просмотров