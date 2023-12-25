В оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение тяжелой техники россиян

По меньшей мере 5 танков современных модификаций, в минувшие выходные ехали через временно оккупированный Мариуполь, в сторону Запорожской области. Кроме того, 6 танков перевозились на лафетах.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

На выходных фиксировали перемещение танков (не менее 5 шт) современных модификаций через город в Бердянское направление. Также отдельно зафиксирована перевозка 6 танков на лафетах. - информирует Telegram-канал Андрющенко.

Как отмечается, оккупанты, без предварительной фиксации движения через Мариуполь, перебрасывают технику через с. Урзуф Мариупольского района - в сторону Бердянска.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали новые отметки на грузовиках с БК, движущихся в движущихся в сторону Бердянска - отметка в виде треугольника в треугольнике.

Также УНН сообщал, что за прошедшие сутки под обстрел российских военных попали более 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности, Купянский район подвергся авиационные удары.

россияне ударили почти 180 раз по Запорожской области: есть разрушения объектов инфраструктуры

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