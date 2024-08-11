Популярный бензин марки АИ-95 исчез на большинстве АЗС оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

Как рассказала сотрудница одной из симферопольских заправок, запасы бензина этой марки не пополнялись с конца прошлого воскресенья. В понедельник-вторник ситуация стала критической: АИ-95 на некоторых городских АЗС не осталось.

А в Севастополе, как сообщает "Крымский ветер", этот бензин пропал в среду-четверг и на некоторых автозаправках ввели талоны на бензин "для своих". При этом официально 95-го на этих АЗС нет.

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