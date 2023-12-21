В оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах

В Керчи во временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах. Об этом информирует Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"О двух мощных взрывах в Керчи сообщают подписчики", - сначала сообщили в телеграм-канале.

А потом добавили: "Еще два взрыва в Керчи, сообщают подписчики. Итого четыре".

В Керчи прогремели взрывы: возник пожар на газопроводе, затем пропал свет