В Офисе Генпрокурора сообщили, кто подозревается в убийстве военнопленных украинцев возле Роботино

Офис Генпрокурора подозревает в расстреле украинских военнопленных захватчиков из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

На данный момент мы можем можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащих, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных к этому преступлению. Мы имеем предположение считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия российской федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области - сказал Юрий Белоусов.

Детали

Юрий Белоусов отмечает, что военное преступление россиян возле Роботино - это не единичный случай, а системное поведение захватчиков. Он напомнил, что ранее в течение этого же месяца именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования украинских военнопленных в качестве живого щита.

Также руководитель департамента противодействия преступлениям отметил, что в Офис Генпрокурора установил данные погибших украинских военных. Эта информация будет обнародована после верификации.

Напомним,

Вчера в сети появилось видео очередного военного преступления россиян - казни трех украинских военных, которые сдавались в плен. Прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими войсками украинских военнопленных.

"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино