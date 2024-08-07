В одной из громад на Ивано-Франковщине обнаружили 143 случая вирусного гепатита А: детали

С февраля 2024 года в Солотвинской громаде Ивано-Франковской области зарегистрировано 143 случая заболевания вирусным гепатитом А. Из них 127 случаев обнаружили у жителей села Пороги, в том числе 90 детей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Председатель Солотвинской громады, Манолий Пицуряк, отметил, что за последние 20 лет это уже второй случай вспышки гепатита на территории громады. Большинство больных - ученики Пороговского лицея, который посещает 540 студентов.

"Первая вспышка гепатита была в 2004 году. Тогда зафиксировали более 160 случаев инфицирования. Вторая началась в феврале 2024 года. На сегодня имеем в громаде 143 случая, из которых 127 - в селе Пороги. Из них инфицированными являются 90 учеников. Поэтому в Пороговском лицее с 25 марта мы приостановили обучение и дети заканчивали учебный год дистанционно", - говорит Пицуряк.

С 20 по 30 июля в Солотвино зафиксировано шесть новых случаев заболевания гепатитом А, увеличив общее количество больных в поселке до семи по состоянию на 7 августа. Громада принимает меры, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции.

"Мы провели заседание ТЭБ и ЧС, на котором разработали соответствующие меры. Также изготовили памятки для местных жителей, предупреждаем людей по громкоговорителю в центре поселка. Провели совещание с предпринимателями, которые работают в сфере торговли", - добавил он.

Он отмечает, что для села Пороги было закуплено бактерицидные лампы, а также выделено 100 тысяч гривен на приобретение вакцины. Для локализации инфекции уже закуплено 100 доз вакцины против гепатита A.

Напомним

Также в Дубенском районе Ровенской области зафиксирована вспышка острого гепатита A. Уже известно о по меньшей мере семи больных, среди которых - ребенок.