В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго

8 января в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает.

По информации энергетиков, из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Температура по стране колеблется от -5 до -20°C. На юге немного теплее, от +4 до -1°C.

Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех регионах, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий. Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра