В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго
Киев • УНН
В Одессе из-за сильного ветра упала ветровая турбина, аварийные бригады работают над смягчением последствий погодных условий.
8 января в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Детали
Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает.
По информации энергетиков, из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Температура по стране колеблется от -5 до -20°C. На юге немного теплее, от +4 до -1°C.
Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех регионах, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий. Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев
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В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго
В Одессе из-за сильного ветра упала ветровая турбина, аварийные бригады работают над смягчением последствий погодных условий.
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