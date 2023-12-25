В Одесской области правоохранители задержали двух парней, которые снимали работу ПВО

В Одесской области полицейские задержали двух парней, которые снимать работу ПВО на телефон. Об этом со ссылкой на патрульных сообщили в телеграм Силы обороны Юга, передает УНН.

Патрульные задержали ребят, которые снимали работу ПВО - помогли неравнодушные граждане Вчера вечером, во время воздушной тревоги, инспекторы получили сообщение о двух людях, которые снимают на телефон работу ПВО. На месте патрульные задержали двух парней, в одного из которых в телефоне, действительно, было видео боевой работы противовоздушной обороны. - рассказали полицейские.

Детали

Как объяснили задержанные свой поступок патрульным, они "пошутили".

Из-за этой неудачной шутки ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.

Правоохранители напоминают всем уркаинцам о действующем запрете фото и видеофиксации работы ПВО и призывают сохранять информационную тишину, ведь молчание - надежный тыл ВСУ.

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