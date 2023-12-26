В Одессе слышны выстрелы: работают Силы обороны Юга
Киев • УНН
Российские армейцы атакуют Одесскую область; украинские войска отвечают и просят не фотографировать их работу.
Россияне атакуют Одесскую область ударными бплами. Силы обороны работают, передает УНН.
Детали
По данным данным Командования Воздушных Сил ВСУ с Черного моря в направлении Одессы летит "Shahed".
В то же время Силы обороны "Юг" сообщают, что их бойцы уже работают над уничтожением воздушных целей, и призывают не снимать на фото и видео их работу.
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Воздушную тревогу в регионе объявили в 23:44 26 декабря.
Согласно информации тамошних СМИ в городе слышны выстрелы похожие на звук антидронового ружья.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призывает жителей региона находиться в укрытии до отбоя тревоги.
В Одессе слышны выстрелы: работают Силы обороны Юга
Российские армейцы атакуют Одесскую область; украинские войска отвечают и просят не фотографировать их работу.
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