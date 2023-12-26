В Одессе слышны выстрелы: работают Силы обороны Юга

Получил смертельное ранение во время эвакуации людей с вокзала: что известно о правоохранителе, погибшем в Херсоне

Украинский милиционер Игорь Мисюня погиб во время обстрела на железнодорожном вокзале Херсона во время эвакуации. У него остались жена и двое детей.