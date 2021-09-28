В Одесский порт зашел первый с начала пандемии круизный лайнер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Первый с начала пандемии COVID-19 круизный лайнер ошвартовался у причала № 15 морского вокзала Одесского морского порта 28 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации порта пассажирский теплоход Sea Dream II (флаг — Багамские острова) доставил в Одессу около 60 туристов, в основном, граждан США и Канады.
Лайнер совершает круиз между портами Средиземного и Черного морей с началом круиза в Афинах. Предыдущим портом захода перед Одессой была румынская Констанца. 29 сентября теплоход направится в Варну (Болгария).
Накануне мероприятия первого с начала пандемии круизного судна администрация Одесского порта совместно с ГУ “Лабораторный центр МОЗ на водном транспорте” разработала и внедрила оперативный “План мероприятий по эпидемической безопасности при обслуживании круизных судов”. Документ учитывает рекомендации ВОЗ, IМО и опубликованных европейских стандартов здравоохранения, введенных для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей пассажирских лайнеров от заражения коронавирусом COVID-19.
Пассажирский лайнер заполнен туристами на 50%.
В настоящее время администрация порта получила 31 заявку на визиты в Одессу круизных лайнеров в сезоне 2022 года.
Визиты судов под иностранным флагом в Одесский порт были прекращены в 2016 году в связи с ухудшением ситуации в Черноморском регионе. За пять лет в порту были осуществлены только две швартовки: 14 июня 2017 года в порт прибыл экспедиционный лайнер Island Sky со 104 туристами на борту, 30 октября 2019 года на морском вокзале Одессы ошвартовался теплоход Amera с 750 туристов на борту.