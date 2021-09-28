В Одеський порт зайшов перший з початку пандемії круїзний лайнер

Лайнер здійснює круїз між портами Середземного і Чорного морів з початком круїзу в Афінах. Попереднім портом заходу перед Одесою була румунська Констанца. 29 вересня теплохід попрямує у Варну (Болгарія).

Напередодні заходу першого з початку пандемії круїзного судна адміністрація Одеського порту спільно з ГУ “Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті” розробила і впровадила оперативний “План заходів щодо епідемічної безпеки при обслуговуванні круїзних суден”. Документ враховує рекомендації ВООЗ, IМО і опублікованих європейських стандартів охорони здоров’я, введених для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажів пасажирських лайнерів від зараження коронавірусом COVID-19.

Пасажирський лайнер заповнений туристами на 50%.

В даний час адміністрація порту отримала 31 заявку на візити до Одеси круїзних лайнерів в сезоні 2022 року.

Візити суден під іноземним прапором в Одеський порт були припинені в 2016 році в зв’язку з погіршенням ситуації в Чорноморському регіоні. За п’ять років в порту було здійснено тільки дві швартування: 14 июня 2017 року у порт прибув експедиційний лайнер Island Sky зі 104 туристами на борту, 30 жовтня 2019 року на морському вокзалі Одеси пришвартувався теплохід Amera з 750 туристів на борту.