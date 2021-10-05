В Одесской области за сутки коронавирусом заразились более 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесская область установила рекорд по заразившимся коронавирусом — 809 человек за сутки. Зафиксирован всего один летальный случай.
Детали
Как сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, выздоровели в течение суток 205 жителей региона. С начала пандемии коронавирусом заразились 156 680 жителей области. Умерли 3 308 человек. Выздоровели 142 342.
По данным ОГА на 4 октября в Одесской области вакцинировались более 630 тысяч человек. Это около 25% всех жителей региона.