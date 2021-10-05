В Одеській області за добу коронавірусом заразилися понад 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одеська область встановила рекорд за інфікованими коронавірусом — 809 осіб за добу. Зафіксовано всього один летальний випадок.
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Як повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, одужали протягом доби 205 жителів регіону. З початку пандемії коронавірусу заразилися 156 680 жителів області. Померли 3 308 осіб. Одужали 142 342.
За даними ОДА на 4 жовтня в Одеській області вакцинували більше 630 тисяч осіб. Це близько 25% всіх жителів регіону.