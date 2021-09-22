В Одессе разгорелся конфликт между мэрией и ГСЧС из-за "пожароопасных" школ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. ГСЧС подала иски в суд на ряд одесских школ, в которых по результатам проверки были выявлены нарушения норм пожарной безопасности. ГСЧС требует закрыть школы №№ 17,22,71,77 и лицей “Ланжероновский”. Об этом 21 сентября во время аппаратного совещания сообщила директор юрдепартамента Одесского горсовета Инна Поповская, пишет УНН.
Глава юрдепартамента пожаловалась, что ГСЧС даже не уведомляет мэрию о подаче новых исков — чиновников сразу вызывают в суд. В мэрии признают наличие недочетов в сфере пожарной безопасности в учебных заведениях, но они уже устраняются и не могут быть основанием для прекращения их работы.
При этом, по словам Поповской, ГСЧС не обращает внимания на другие проблемные объекты в городе такие, как, например, подземный ТЦ на Греческой, 1, который работает незаконно.
“Если так подходить к работе любых субъектов, то нужно проверять все заведения, которые массово посещают люди. Это, в частности, торговые центры, но туда даже никто не выходит на проверку, несмотря на неоднократные письменные просьбы городского головы”, — подчеркнула глава юрдепартамента.
Первый вице-мэр Михаил Кучук поручил руководству департамента муниципальной безопасности Виктору Кузнецову встретиться и обсудить с начальником областного управления ГСЧС все проблемные вопросы.
Напомним, в 2017 году в одесском детском лагере произошёл смертельный пожар, жертвами которого стали трое детей. Среди обвиняемых была вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько.