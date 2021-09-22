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В Одесі розгорівся конфлікт між мерією і ДСНС через пожежонебезпечні школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. ДСНС подала позови в суд на низку одеських шкіл, у яких за результатами перевірки були виявлені порушення норм пожежної безпеки. ДСНС вимагає закрити школи №№ 17,22,71,77 і ліцей "Ланжеронівський". Про це 21 вересня під час апаратної наради повідомила директор юрдепартаменту Одеської міськради Інна Поповська, пише УНН.

Голова юрдепартаменту поскаржилася, що ДСНС навіть не повідомляє мерію про подачу нових позовів - чиновників відразу викликають до суду. У мерії визнають наявність недоліків у сфері пожежної безпеки в навчальних закладах, але вони вже усуваються і не можуть бути підставою для припинення їх роботи.

При цьому, за словами Поповської, ДСНС не звертає уваги на інші проблемні об'єкти в місті такі, як, наприклад, підземний ТЦ на Грецькій, 1, який працює незаконно.

"Якщо так підходити до роботи будь-яких суб'єктів, то потрібно перевіряти всі заклади, які масово відвідують люди. Це, зокрема, торговельні центри, але туди навіть ніхто не виходить на перевірку, не дивлячись на неодноразові письмові прохання міського голови", - підкреслила глава юрдепартаменту.

Перший віце-мер Михайло Кучук доручив керівництву департаменту муніципальної безпеки Віктору Кузнецову зустрітися і обговорити з начальником обласного управління ДСНС всі проблемні питання.

Нагадаємо, у 2017 році в одеському дитячому таборі сталася смертельна пожежа, жертвами якої стали троє дітей. Серед обвинувачених була віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько.

Українські Національні Новини

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