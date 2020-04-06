В Одессе подтвердили COVID-19 еще у трех человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90334 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101496 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103619 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102795 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110931 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100122 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104743 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106518 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе подтвердили COVID-19 еще у трех человек

В Одессе подтвердили COVID-19 еще у трех человек

Киев  •  УНН

 • 14284 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одессе коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех человек, теперь количество больных - достигло тридцати. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"Лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал", - написал Куцый.

По его словам, сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц. На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Одесской городской клинической инфекционной больнице на сегодня находилось 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии.

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