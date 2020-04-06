В Одессе подтвердили COVID-19 еще у трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одессе коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех человек, теперь количество больных - достигло тридцати. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал", - написал Куцый.
По его словам, сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц. На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Одесской городской клинической инфекционной больнице на сегодня находилось 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии.