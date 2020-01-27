В Одессе на две недели школы закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Одессе из-за увеличения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, школы закрыли на карантин на две недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
“Сегодня, 27 января 2020 года, состоялось заседание штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета. По итогам заседания с целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах принято решение о закрытии школ на карантин на две недели, начиная с 28 января. В прошлые годы это мероприятие показал свою эффективность и позволил избежать распространения эпидемий в городе”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в детских садах группы будут закрываться, если количество больных детей превысит 20%.
Так, по информации ГУ “Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины”, за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% составили дети до 17-ти лет.
Напомним, в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей — на 26% больше, чем на прошлой неделе.