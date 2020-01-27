В Одесі на два тижні школи закрили на карантин

“Сьогодні, 27 січня 2020 року, відбулося засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міськради. За підсумками засідання з метою запобігання поширенню ГРВІ та грипу в організованих дитячих колективах прийнято рішення про закриття шкіл на карантин на два тижні, починаючи з 28 січня. У минулі роки цей захід показав свою ефективність і дозволив уникнути поширення епідемій у місті”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у дитячих садках групи будуть закриватися, якщо кількість хворих дітей перевищить 20%.

Так, за інформацією ГУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”, за минулий тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі збільшився на 28,8%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5618 одеситів, з яких 74% склали діти до 17-ти років.

Нагадаємо, у Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.