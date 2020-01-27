В Одесі на два тижні школи закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Одесі через збільшення рівня захворюваності на ГРВІ та грип, школи закрили на карантин на два тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
“Сьогодні, 27 січня 2020 року, відбулося засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міськради. За підсумками засідання з метою запобігання поширенню ГРВІ та грипу в організованих дитячих колективах прийнято рішення про закриття шкіл на карантин на два тижні, починаючи з 28 січня. У минулі роки цей захід показав свою ефективність і дозволив уникнути поширення епідемій у місті”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у дитячих садках групи будуть закриватися, якщо кількість хворих дітей перевищить 20%.
Так, за інформацією ГУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”, за минулий тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі збільшився на 28,8%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5618 одеситів, з яких 74% склали діти до 17-ти років.
Нагадаємо, у Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.