В Одессе киберполицейские разоблачили сотрудницу банка, которая завладела 100 тыс. грн

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Киев • УНН

 • 4654 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 17 января. УНН. Работники Причерноморского Управление киберполиции, совместно со Следственным управлением ГУНП в Одесской области, разоблачили женщину, которая в течение года незаконно завладевала деньгами клиентов одного из отделений банка, где она работала. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Установлено, что злоумышленница получала конверты с кредитными карточками и ПИН-кодами клиентов и путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, переводила чужие денежные средства в наличные.

Полученные незаконным путем деньги, а это более 100 тыс. грн, она использовала на собственные нужды, в основном расплачиваясь за приобретенные товары и полученные услуги. С целью контроля за состоянием счетов клиентов банка и сокрытия следов уголовного преступления она вводила в специальной банковской программе ложную информацию о контактных телефонах для SMS-информирования. Вместо телефонов владельцев карточек она указывала номера, которыми сама пользовалась.

"Когда клиент банка обращался в отделение для получения карты, правонарушительница выравнивала баланс карты с помощью денег, снятых аналогичным мошенническим путем с карточек других клиентов", - рассказал начальник Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

Досудебное расследование по этому факту завершено. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Все собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд.

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