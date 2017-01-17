В Одесі кіберполіцейські викрили працівницю банку, яка заволоділа 100 тис. грн
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Працівники Причорноморського Управління кіберполіції, спільно зі Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, викрили жінку, яка протягом року незаконно заволодівала грошима клієнтів одного з відділень банку, де вона працювала. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Встановлено, що зловмисниця отримувала конверти з кредитними картками та ПІН-кодами клієнтів та, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, переводила чужі грошові кошти у готівку.
Отримані незаконним шляхом гроші, а це більше 100 тис. грн, вона використовувала на власні потреби, в основному розраховуючись за придбані товари та отримані послуги. З метою контролю за станом рахунків клієнтів банку та приховування слідів кримінального правопорушення, вона вводила у спеціальній банківській програмі неправдиву інформацію про контактні телефони для SMS-інформування. Замість телефонів власників карток вона вказувала номери, якими сама користувалась.
“Коли ж клієнт банку звертався до відділення для отримання картки, правопорушниця вирівнювала баланс картки за допомогою грошей, знятих аналогічним шахрайським шляхом з карток інших клієнтів”, — розказав начальник Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець.
Досудове розслідування за цим фактом завершене. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Всі зібрані матеріали з обвинувальним актом направлені до суду.