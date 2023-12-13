В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на словацкой границе

В еЧерзи в направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" на выезд из Украины по состоянию на утро было зарегистрировано около 1200 грузовиков. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Блокировка продолжается, но блокируется движение в направлении выезда из Украины, въезд в Словакию. Блокировки движения для грузовиков, которые следуют из Словакии в Украину нет. В очередях находится около 400 грузовых транспортных средств в сторону Украины, поскольку с момента, как началось блокирование на границе с Польшей количество грузовиков, которые выбирают направление границы со Словакией увеличилось - рассказал Демченко.

Демченко также прокомментировал ситуацию на пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое".

"В еЧерзи по состоянию на утро по направлению пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" на выезд из Украины было зарегистрировано около 1200 грузовых транспортных средств. Еще раз напомню, что словацкая сторона грузовики сейчас не принимает", - указал он.

Дополнение

Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.