В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на словацкой границе
Киев • УНН
Около 1200 грузовиков стоят в очереди на выезд из Украины на пограничном пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", в то время как Словакия пока не принимает грузовики.
В еЧерзи в направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" на выезд из Украины по состоянию на утро было зарегистрировано около 1200 грузовиков. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Блокировка продолжается, но блокируется движение в направлении выезда из Украины, въезд в Словакию. Блокировки движения для грузовиков, которые следуют из Словакии в Украину нет. В очередях находится около 400 грузовых транспортных средств в сторону Украины, поскольку с момента, как началось блокирование на границе с Польшей количество грузовиков, которые выбирают направление границы со Словакией увеличилось
Демченко также прокомментировал ситуацию на пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое".
"В еЧерзи по состоянию на утро по направлению пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" на выезд из Украины было зарегистрировано около 1200 грузовых транспортных средств. Еще раз напомню, что словацкая сторона грузовики сейчас не принимает", - указал он.
Дополнение
Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.
В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на словацкой границе
Около 1200 грузовиков стоят в очереди на выезд из Украины на пограничном пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", в то время как Словакия пока не принимает грузовики.
Жена нардепа Бойко имеет элитную квартиру в центре москвы стоимостью почти 200 млн рублей - "Схемы"
Жена народного депутата Юрия Бойко владеет квартирой площадью 220 кв. м в элитном центре москвы стоимостью почти 200 миллионов рублей.
Два человека ворвались на заседание индийского парламента, распылив газ в зале
Два человека проникли в индийский парламент, вызвав хаос, выпустив газ; возникшая паника привела к перерыву в заседании. Затем спикер парламента заверил, что серьезной угрозы не существует - все под контролем.
"Поражение путина не приведет к автоматической победе Украины" - Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поражение путина не гарантирует победы Украине, призвав к постоянной поддержке со стороны ЕС. Она подчеркнула устойчивость Украины и ее прогресс на пути к членству в ЕС.
Абонентам Киевстара заблокировали нацроуминг, чтобы не перегружать другие сети
Мобильная сеть "Киевстар" подверглась кибератаке, что привело к перебоям в работе. Чтобы предотвратить перегрузку других сетей, национальный роуминг для абонентов "Киевстар" временно заблокирован.
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
Около 2600 грузовиков стоят в очереди на границе с Украиной из-за блокады, тогда как через пункт пропуска "Ягодин" с момента его разблокировки увеличился поток грузовиков.
В больнице умер осужденный, которого избили в тюрьме: омбудсмен обвиняет Минюст в бездействии
Осужденный Сергей Троцько умер после избиения в СИЗО, в результате которого он получил черепно-мозговую травму, которую пытались скрыть. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец требует тщательного расследования.
Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудили поддержку Сил обороны и защиту свободного мореплавания
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере , чтобы обсудить поддержку обороны Украины и сохранение свободного судоходства в свете российской блокады.
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
"Челночное движение" между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве существенно не улучшит транспортное сообщение, поскольку они перевозят лишь часть пассажиров от необходимого количества, считает эксперт Александр Гречко. Ремонтные работы на "синей ветке" вызывают увеличение пробок и зависимость от наземного транспорта.
Херсон под вражеским ударом - ГВА
Российские войска атаковали Херсон.