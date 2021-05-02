В Очакове в канаве нашли тело военнослужащего: его подозревали в покушении на сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Очакове Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства смерти военного, который подозревался в покушении на убийство военного, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.
1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.
Детали
“Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти — самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза”, — указано в сообщении.
С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование.
Правоохранители добавили, что: “Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство также военного, что имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове”.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”, как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.