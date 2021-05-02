В Очакові у канаві знайшли тіло військовослужбовця: його підозрювали у замаху на товариша по службі

1 травня близько 18:25 до поліції надійшло повідомлення проте, що в м. Очаків по вул. Кінбурська в канаві поблизу сміттєзвалища виявлений труп чоловіка з тілесними ушкодженнями. На померлому був одяг захисного кольору, схожий на форменний.

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“Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті — самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза”, — вказано у повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження.

Правоохоронці додали, що: “Особа чоловіка встановлена, ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався у замаху на вбивство також військового, що мало місце 23 квітня у дворі будинку по вулиці Бузька в Очакові”.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”, як того вимагає процедура у подібних випадках. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.