В Очакове спасатели помогли доставить в больницу мужчину с инсультом
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня ночью спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части привлекались для оказания помощи по буксировке кареты скорой помощи Очаковской центральной районной больницы к больному гражданину, 1946 года рождения. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
Как отметили в ведомстве, мужчину доставили в больницу с диагнозом "повторное нарушение мозгового кровообращения".
Напомним, 7 января в 22:45 николаевские спасатели вытащили машину скорой медицинской помощи из снежного плена .