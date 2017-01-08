В Очакові рятувальники допомогли доправити до лікарні чоловіка із інсультом
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні вночі рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини залучалися для надання допомоги по буксируванню карети швидкої допомоги Очаківської центральної районної лікарні до хворого громадянина, 1946 року народження. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як зазначили у відомстві, чоловіка доставили до лікарні з діагнозом “повторне порушення мозкового кровообігу”.
Нагадаємо, 7 січня о 22:45 миколаївські рятувальники витягли машину швидкої медичної допомоги зі снігового полону.