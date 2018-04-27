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В Объединенном штабе начали объявлять решения: порядок допуска в зоны безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В зонах безопасности и районе боевых действий с объявлением Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины решения о начале проведения операции объединенных сил будет действовать особый порядок. Об этом говорится в сообщении командования Объединенных сил, передает УНН.

В Объединенном штабе начали объявлять решения: порядок допуска в зоны безопасности

"С целью сохранения жизни и здоровья лиц, которые не привлекаются к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, недопущения несанкционированного ввоза (вывоза) в (из) района проведения операции оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ устанавливается особый порядок, который предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины, специальных полномочий, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживаниия вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе от первого заместителя начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Условия наступления особого порядка и предоставления специальных полномочий:

  • угроза применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;
  • угроза совершения террористических актов и диверсий;
  • движение военных колонн;
  • проведение мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил (групп) противника;
  • проведение мероприятий разминирования местности и объектов;
  • проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки;
  • проведение мероприятий оперативно-розыскной работы;
  • возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • проверка готовности сил и средств Объединенных сил к выполнению задач по назначению;
  • обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.

Как отмечается, украинские силы "с целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства при отражении вооруженной агрессии в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий" имеют право (специальные полномочия):

  • применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;
  • задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции Украины;
  • проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;
  • осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозится;
  • временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов, отбуксирывать транспортные средства;
  • входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

"Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий считать: Виноградное, Курахово, Очеретино, Розовка, Волчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль государственной границы, ур. Чернявка, вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль административной границы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, Камышеваха, вдоль админнистративной границы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское", - говорится в документе.

"В зоне безопасности, решением Командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа", - говорится в повидомоленни.

"Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению Командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной (оперативным управлением)", - говорится в документе.

"Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению Командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен", - указано в сообщении.

"Районом боевых действий считать район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника в глубину территории государства", - говорится в сообщении.

"Установить следующие режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донецкой и Луганской областей, для лиц, которые не привлечены к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации:

  • "Зеленый": Пребывание и перемещения лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа.
  • "Желтый": Пребывание и перемещение лиц в зоне безопасности осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, кроме того проводится личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся. Режим устанавливается на рубежах изоляции и районах ограниченного доступа.
  • "Красный": Пребывание лиц временно ограничено (запрещено). Пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии установленного Командующим Объединенных сил (командиром ОТУ) пропуска. Движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах ограничено (запрещено). Транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются", - сообщяется в документе.

"Соответствующие режимы могут временно вводятся в отдельных районах, или во всей зоне безопасности решением командующего Объединенных сил", - сказано в документе.

В документе также перечислюються основания для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к соответствующим мерам, а также основания для отказа в доступе в этот район. Также сообщается об основаниях для допуска в район боевых действий ("красный" режим) для лиц, не привлеченных к соответствующим мерам.

"Вмешательство любых лиц, независимо от должности, в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается", - говорится в документе.

Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.

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