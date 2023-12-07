В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

"Укрзализныця" отправила первый контрейлерный поезд с грузовиками через границу с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

В ведомстве рассказали, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов - Грубешов.

Сейчас еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса.

В Укрзализныце также показали, как выглядят загруженные грузовиками поезда.

Дополнение

Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славко фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

В Укрзализныце подчеркнули, что трансфер водителей автомобилей из точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

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Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland.

Напомним

Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенне-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчева.