В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  87951 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  108497 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  109134 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  114654 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  116846 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  114085 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  132127 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  145867 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  141086 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125260 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  131784 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132734 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138466 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114809 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  243045 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-obkhod-zabastovshchikov-na-granitse-v-ukrzaliznitse-rasskazali-kak-budut-kursirovat-kontreilernie-poezda-s-furami

В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 17:17  •  27738 просмотра

Read in English

Укрзализныця запустила свой первый контейнерный поезд, перевозящий грузовики в Польшу, который курсирует из Скнилова в Славков, но работает над решением вопросов для ускорения пересечения польской границы. Поезд, подготовка которого заняла две недели, имеет 23 платформы с 13 тягачами и полуприцепами, и аналогичные услуги планируется предоставлять и в обратном направлении.

"Укрзализныця" отправила первый контрейлерный поезд с грузовиками через границу с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали 

Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. 

В ведомстве рассказали, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов - Грубешов.

Сейчас еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса.

В Укрзализныце также показали, как выглядят загруженные грузовиками поезда.

Дополнение 

Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славко фуры направляются к месту назначения уже по автодороге. 

В Укрзализныце подчеркнули, что трансфер водителей автомобилей из точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland.

Напомним

Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенне-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчева.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
В обхід страйкарів на кордоні з Польщею: в "Укрзалізниці" розповіли, як курсуватимуть контрейлерні поїзди з фурами
Bypassing the strikers on the border with Poland: Ukrzaliznytsia told how counter-trailer trains with trucks will run
Новости по теме

В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Укрзализныця запустила свой первый контейнерный поезд, перевозящий грузовики в Польшу, который курсирует из Скнилова в Славков, но работает над решением вопросов для ускорения пересечения польской границы. Поезд, подготовка которого заняла две недели, имеет 23 платформы с 13 тягачами и полуприцепами, и аналогичные услуги планируется предоставлять и в обратном направлении.

Общество •   •  27738 просмотра
В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило первую открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в российском и иранском оружии, чтобы помочь остановить распространение технологий агрессорам и способствовать глобальному миру. База данных, которая является частью портала "Война и санкции", содержит более 2000 компонентов и имеет целью способствовать расследованию цепей их поставки.

Война •   •  27174 просмотра
Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных

Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины

Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.

Новости Бизнеса •   •  16952 просмотра
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины

Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара

Верховный Суд отменил приговор экс-депутату Руслану Сольвару за мошенничество с компенсациями и назначил новое судебное разбирательство, ссылаясь на некорректность обвинений НАБУ и САП.

Политика •   •  28792 просмотра
Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара

ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

Авария с грузовиком на Бориспольском шоссе - движение в направлении Киева заблокировано.

Криминал и ЧП •   •  24241 просмотра
ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.

Криминал и ЧП •   •  27276 просмотра
Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и отметил общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. Он отметил глобальную угрозу, которую несет российская война, включая продовольственную безопасность и рост цен на сырьевые товары.

Политика •   •  31468 просмотра
ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Более 40 стран сформировали коалицию для создания Специального трибунала по агрессии россии против Украины, обсуждая различные форматы трибунала.

Война •   •  87951 просмотра
Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.

Экономика •   •  31712 просмотра
Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.

Спорт •   •  27046 просмотра
Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде