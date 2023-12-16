В Николаеве полиция начала расследование из-за недопуска граждан в укрытие
Киев • УНН
Николаевская полиция расследует отказ в доступе к укрытию во время воздушной тревоги, за что виновные лица могут быть наказаны до двух лет лишения свободы.
В Николаеве в субботу, 16 декабря, полиция начала расследование по факту недопуска граждан в укрытие во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время массового мероприятия в Николаеве было объявлено о воздушной тревоге. Участникам мероприятия отказали в допуске к укрытие гражданской защиты, сообщают в полиции.
По факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве полицейские начали расследование
Следователи отделения полиции № 1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по статье "Оставление в беде". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственные мероприятия.
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В Николаеве полиция начала расследование из-за недопуска граждан в укрытие
Николаевская полиция расследует отказ в доступе к укрытию во время воздушной тревоги, за что виновные лица могут быть наказаны до двух лет лишения свободы.
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