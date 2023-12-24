В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом, среди них восемь детей. Об этом сообщила газета La Prensa, передает УНН.

Детали

Отмечается, что автобус столкнулся с ограждением моста и повис на нем.

По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, которое произошло в городе Матагальпа говорится в сообщении.

Еще более 20 человек пострадали в результате происшествия. По предварительной информации, водитель автобуса превысил скорость и не справился с с управлением. Сейчас он задержан.

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