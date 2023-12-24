В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом
19 человек, в том числе 8 детей, погибли в аварии никарагуанского автобуса после того, как водитель превысил скорость и не справился с управлением.
24 декабря: День покупателя в последнюю минуту, в Украине День работников архивных учреждений
В канун Рождества День шопинга в последнюю минуту нацелен на тех, кто покупает в последний момент и стимулирует розничные продажи. В Украине сегодня отмечается День работников архивов.
WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии
Иранский беспилотник нанес удар по танкеру под либерийским флагом у побережья Индии, сообщил Пентагон WSJ.
Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину
Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину.
В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси
Лондонская полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже новой работы Бэнкси; он остается под стражей, пока идет расследование.
Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке
Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.
6 стран ЕС не присоединились к обязательствам по безопасности Украины
Шесть стран ЕС не присоединились к Декларации о гарантиях безопасности Украины; продолжаются усилия по их присоединению.
Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой
Финляндия предлагает единовременное пособие в размере 5,3 тыс. евро для украинцев, которые добровольно вернутся домой, начиная с 1 января 2024 года, при определенных условиях.
Тайвань выделил $1 млн для украинских беженцев в Польше
Тайвань выделил 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше с целью улучшения условий их жизни и образования, а также подготовки к их возможному возвращению на родину.
Тайвань пострадал от землетрясения магнитудой 6,3
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, о разрушениях или жертвах не сообщалось.