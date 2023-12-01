В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 1 декабря 2023 года, как сообщается, противник атаковал ударными дронами типа Shahed с двух направлений: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - рф. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Основное направление удара - юг и восток страны, сообщили в Воздушных силах.

Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА, одну управляемую авиационную ракету Х-59

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним

В Киеве и четырех областях утром 1 декабря звучала воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов.