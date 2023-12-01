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В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 05:56  •  59314 просмотра

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Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 1 декабря 2023 года, как сообщается, противник атаковал ударными дронами типа Shahed с двух направлений: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - рф. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. 

Основное направление удара - юг и восток страны, сообщили в Воздушных силах.

Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА, одну управляемую авиационную ракету Х-59

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним

В Киеве и четырех областях утром 1 декабря звучала воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У небі над Україною вночі знищили 18 із 25 "шахедів" та одну з двох ракет Х-59
18 out of 25 Shaheds and one of two X-59 missiles were destroyed in the sky over Ukraine at night
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В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59

Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.

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