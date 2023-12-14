В НБУ посоветовали банкам создать резервные каналы каналы связи на фоне кибератаки на "Киевстар"
Киев • УНН
НБУ рекомендовал банкам создать альтернативные каналы связи после кибератаки на "Киевстар".
Заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан призвал банки рассмотреть возможность использования резервных каналов связи на фоне кибератаки на "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой в работе оператора, сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в НБУ, подавляющее большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты осуществляются в штатном режиме.
Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в основном используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.
В НБУ отметили, что проблемы возникают только с работой POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи Киевстар.
"Сейчас банки уже активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi" - отметили в НБУ.
Также заместитель главы НБУ Алексей Шабан призвал банки рассмотреть возможность использования резервных каналов связи.
Мы с вами уже имеем опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов
Кроме того, он призвал участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Хакеры смогли взломать защиту одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись кого-то из сотрудников.
В НБУ посоветовали банкам создать резервные каналы каналы связи на фоне кибератаки на "Киевстар"
НБУ рекомендовал банкам создать альтернативные каналы связи после кибератаки на "Киевстар".
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