В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Киев • УНН
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.
Правоохранители проверили информацию о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО Александру Дубинскому. Об этом сообщает Главное управление полиции в городе Киеве, передает УНН.
Детали
Накануне полиция получила сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.
В ведомстве пояснили, что следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.
По результатам проверки, судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась.
Дополнение
Вчера в Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО. Отмечается, что у него зафиксировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.
Напомним
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.
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