В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Правоохранители проверили информацию о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО Александру Дубинскому. Об этом сообщает Главное управление полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Накануне полиция получила сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

В ведомстве пояснили, что следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

По результатам проверки, судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась. - резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

Вчера в Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО. Отмечается, что у него зафиксировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Напомним

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.