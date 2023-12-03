В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
  •  108678 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  157132 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  195691 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  183258 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  167568 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  159931 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  175458 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  228304 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  200862 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  27202 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213092 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  25769 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200935 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  23177 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45190 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-natspolitsii-oprovergli-zayavleniya-dubinskogo-ob-izbienii-yego-v-sizo

В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 07:52  •  11763 просмотра

Read in English

Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.

Правоохранители проверили информацию о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО Александру Дубинскому. Об этом сообщает Главное управление полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали 

Накануне полиция получила сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

В ведомстве пояснили, что следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

По результатам проверки, судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась.

- резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

Вчера в Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО. Отмечается, что у него зафиксировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Напомним

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
У Нацполіції спростували заяви Дубінського про побиття його в СІЗО
The National Police denied Dubinsky's statements about beating him in the pre-trial detention center
Новости по теме

В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.

Общество •   •  11763 просмотра
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.

Война •   •  19025 просмотра
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  20336 просмотра
За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником.

Война •   •  22987 просмотра
В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.

Война •   •  23186 просмотра
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.

Новости Мира •   •  18598 просмотра
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.

Война •   •  22811 просмотра
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана

ЕС вряд ли приостановит право голоса Венгрии, несмотря на позицию Виктора Орбана по Украине, поскольку Союз стремится к единству, считает советник президента Украины Михаил Подоляк.

Политика •   •  22918 просмотра
У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана

Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте

Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Украина отразила многочисленные штурмы, нанесла удары по вражеским объектам и удержала оборону.

Война •   •  22641 просмотра
Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте

Из-за забастовки польских перевозчиков в очередях на въезд в Украину стоит более 2,5 тысяч грузовых авто

Более 2 500 грузовиков застряли на границе с Украиной из-за забастовки польских перевозчиков, а самая длинная очередь образовалась на пункте пропуска Рава-Руська. С начала забастовки количество пересечений границы резко сократилось.

Экономика •   •  23605 просмотра
Из-за забастовки польских перевозчиков в очередях на въезд в Украину стоит более 2,5 тысяч грузовых авто