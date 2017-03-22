В Национальной оперетте покажут концерт "Музыка из кинофильмов. Дубль 2"

Отмечается, что слушателей концерта ждет музыка, которую по праву можно назвать легендарной, ведь с первых нот вспоминаются кадры из известных лент.

Оркестр театра, вокалисты, артисты балета подготовили мощную программу, состоящую из саундтреков известных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра, знаменитых песен и романсов, которые будут петь артисты вокалисты Национальной оперетты, пластических композиций, созданных артистами балета.

"Театр делает смелый шаг навстречу кино, которое, кстати, неоднократно обращалось к театральному искусству, и именно к жанру оперетты. В ХХ веке на основе театральных мюзиклов, оперетт, комических опер в разных странах мира создавались кинематографические ленты, незабываемые и популярные до сих пор. Кинематограф значительно расширил круг поклонников музыкального театра", - сообщили организаторы.

Как сообщал УНН, 26 января в Киевском национальном академическом театре оперетты представили проект "Тельнюк: Наш Шевченко".