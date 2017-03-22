В Національній опереті покажуть концерт "Музика із кінофільмів. Дубль 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Національній опереті 25 березня відбудеться концерт "Музика із кінофільмів. Дубль 2", передає УНН з посиланням на організаторів.
Зазначається, що на слухачів концерту чекає музика, яку по праву можна назвати легендарною, адже з перших нот пригадуються кадри з відомих стрічок.
Оркестр театру, вокалісти, артисти балету підготували потужну програму, що складається із саундтреків відомих кінофільмів у виконанні симфонічного оркестру, знаменитих пісень і романсів, які співатимуть артисти-вокалісти Національної оперети, пластичних композицій, створених артистами балету.
"Театр робить сміливий крок назустріч кіно, яке, до речі, неодноразово зверталося до театрального мистецтва, і саме до жанру оперети. В ХХ сторіччі на основі театральних мюзиклів, оперет, комічних опер у різних країн світу створювалися кінематографічні стрічки, незабутні і популярні дотепер. Кінематограф значно розширив коло шанувальників музичного театру", - повідомили організатори.
Як повідомляв УНН, 26 січня у Київському національному академічному театрі оперети представили проект “Тельнюк: Наш Шевченко”.