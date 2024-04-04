В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

НАПК в марте 2024 года составило ряд административных протоколов о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Агентства.

Детали

В частности, Национальное агентство составило протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП, в отношении судьи Хотинского районного суда Черновицкой области. Установлено, что она единолично участвовала в рассмотрении дел и принимала решения в интересах сторон, которые представлял адвокат, с которым она имеет договорные отношения, а именно - арендует у него квартиру.

Также составлен протокол за совершение административных правонарушений в отношении бывшего заместителя Председателя Нацполиции Украины. НАПК установило, что он получал от граждан, которые не являются его близкими лицами, подарок в виде аренды (пользования) квартиры в Киеве, а также жилого дома в Бориспольском районе по ценам ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

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Кроме того, суды приняли несколько решений по материалам НАПК. В частности, в марте Печерский районный суд Киева признал виновным народного депутата Александра Дубинского в нарушении установленных Законом ограничений по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Суд подтвердил позицию НАПК о наличии в его действиях состава административного правонарушения - Дубинский направлял депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР с целью получения сведений, необходимых ему для собственной защиты от уголовного преследования. Также суд наложил на него штраф в размере 3 400 грн.

Судебный приговор по материалам НАПК получил и бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Печерский райсуд Киева признал его виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. На экс-главу Верховного Суда также наложен штраф в 2 550 грн и конфискован подарок в 906 600 грн. 11 марта Киевский апелляционный суд отказал Князеву в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда, а значит оно вступило в законную силу.

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