В палаточном городке под Радой нашли "трон Саакашвили" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Во демонтажа палаточного городка возле здания Верховной Рады Украины было найдено трон.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает УНН.
"Трон Михаила Саакашвили, сделанный в подражание трона из телесериала "Игра престолов" и размещен в одной из палаток возле Верховной Рады", - написал нардеп.
Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
Полиция под ВР нашла "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.