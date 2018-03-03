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В наметовому містечку під Радою знайшли "трон Саакашвілі" - Геращенко

Київ • УНН

 • 12008 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Підчас демонтажу наметового містечка біля будівля Верховної Ради України було знайдено трон.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко, повідомляє УНН.

“Трон Михайла Саакашвілі, зроблений в наслідування трону з телесеріалу „Гра престолів“ і розміщений в одному з наметів біля Верховної Ради”, — написав нардеп.

Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.

Поліція під ВР знайшла “коктейлі Молотова”, п’ять димових мін і дев’ять гранат.

Українські Національні Новини

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