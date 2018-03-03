В наметовому містечку під Радою знайшли "трон Саакашвілі" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Підчас демонтажу наметового містечка біля будівля Верховної Ради України було знайдено трон.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко, повідомляє УНН.
“Трон Михайла Саакашвілі, зроблений в наслідування трону з телесеріалу „Гра престолів“ і розміщений в одному з наметів біля Верховної Ради”, — написав нардеп.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
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