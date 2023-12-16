В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины

В Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

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По его словам, безопасность публичных пространств требует полной перестройки подходов. Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, торговые центры и т.д. должны быть под пристальным вниманием.

Поэтому предполагается установка металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах, размещение дополнительных заграждений на территории вокзалов, технических средств оповещения полиции - говорится в сообщении.

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Кроме этого, министр заявил, что главное - это должны быть интеллектуальные системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, типа, модели, марки, транспортных средств.

"Каждый должен понимать, что устанавливая камеры видеонаблюдения, вы получаете не оборудование, а ощущение защищенности, увеличение раскрытия преступлений, улучшение реагирования", - добавил Клименко.

Напомним

На фоне инцидента в Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.