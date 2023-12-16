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В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 12:26  •  15646 просмотра

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Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.

В Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, безопасность публичных пространств требует полной перестройки подходов. Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, торговые центры и т.д. должны быть под пристальным вниманием. 

Поэтому предполагается установка металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах, размещение дополнительных заграждений на территории вокзалов, технических средств оповещения полиции

- говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме этого, министр заявил, что главное - это должны быть интеллектуальные системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, типа, модели, марки, транспортных средств.  

"Каждый должен понимать, что устанавливая камеры видеонаблюдения, вы получаете не оборудование, а ощущение защищенности, увеличение раскрытия преступлений, улучшение реагирования", - добавил Клименко.

Напомним

На фоне инцидента в Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
У МВС анонсували появу металодетекторів та сканерів багажу у публічних місцях України
The Ministry of Internal Affairs announced the introduction of metal detectors and luggage scanners in public places in Ukraine
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